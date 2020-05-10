400 sağlıkçı annenin ismi Sancaktepe'deki sahra hastanesinin bahçesinde yeşerecek - Son Dakika

Sancaktepe'de hizmete girecek sahra hastanesinin bulunduğu alana, Kovid-19 ile mücadelede büyük fedakarlıklar gösteren Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 400 sağlık çalışanı annenin isminin verildiği fidan dikildi.

Sancaktepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde sağlık çalışanı annelere, isimleriyle dikilen fidanların sertifikalarını takdim ederek, sağlık çalışanı annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Program, koronavirüse yönelik alınan tedbirler ve sağlık çalışanlarının yoğun iş temposu nedeniyle sembolik olarak 5 sağlık çalışanı annenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Döğücü, "Bugün Anneler Günü, biz de bugün çok zorluklar geçirmiş, çocuklarından ayrı geçirmiş, evlerine gidememiş sağlık çalışanı annelerimize kalıcı hediye vermek istedik ve her bir sağlık çalışanı annemiz için birer fidan dikerek isimlerini verdik." dedi.