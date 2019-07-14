400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci...
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400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:34 Kaynak: AA
ABD basını: S-400 düşünülenden daha pahalıya mal olacak ABD basını, Türkiye'ye yönelik yaptırımların açıklanacağı tarihi yazdı Türkiye'yi yumuşak mı yoksa sert bir yaptırım paketi mi bekliyor? "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"