Son Dakika Haberleri: 400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci...
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400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci...

3 saat önce

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci..., System.String[]
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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