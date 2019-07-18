400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
4 saat önce
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:29 Kaynak: İHA
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