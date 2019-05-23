Son Dakika Haberleri: 400 ve F-35 krizi: ABD Senatosu'nun açıkladığı 2020 savunma bütçesi tasarısı 'Türkiye'nin F-35...
BBC

400 ve F-35 krizi: ABD Senatosu'nun açıkladığı 2020 savunma bütçesi tasarısı 'Türkiye'nin F-35...

12 saat önce

ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu, 2020 yılı için 750 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını açıkladı.

400 ve F-35 krizi: ABD Senatosu'nun açıkladığı 2020 savunma bütçesi tasarısı 'Türkiye'nin F-35..., System.String[]

ABD'de Senato'ya bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu, 2020 yılı için 750 milyar dolarlık savunma bütçesi tasarısını açıkladı.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, bu tasarı ABD için daha fazla sayıda F-35 savaş uçağının yanı sıra, Rusya ile yaptığı S-400 savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmediği takdirde Türkiye'nin F-35 programına ortaklığına son verilmesini içeriyor.

Tasarının yasalaşması için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato ile Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tasarıları üzerinde uzlaşma sağlanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi'ne bağlı Silahlı Kuvvetler Komisyonu ise kendi Ulusal Güvenlik Yetki Yasası (NDAA) tasarısını önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

Senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mart ayında savunma bütçesi için 750 milyar dolar talebini tasarıda içermiş oldu.

ABD Kongresi her yıl NDAA yasası geçiriyor. Bu yasa Savunma Bakanlığı'nın politikasını belirliyor.

Senato'nun yasa tasarısı, Pentagon'a 94 adet Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı satın alma yetkisi veriyor.

F-35 programı 3000 jetten oluşan bir filo öngörüyor. Bu uçakların ana imalatçısı Lockheed, ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu 10 ülke için savaş uçağı üretiyor.





Türkiye F-35 ortaklığından çıkarılabilir

Reuters'e göre, yeni NDAA yasasının Türkiye'yi, beşinci kuşak F-35 savaş uçağı üretimi için oluşturulan uluslararası ortaklıktan çıkarması bekleniyor.

ABD'nin NATO müttefikleri arasında yer alan Türkiye de diğer ülkeler gibi F-35'lerin hem alıcısı hem de üretim ortağı konumunda.

Ancak Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın alma planının F-35'lerin güvenliğini tehdit edeceğini söylüyor.

Washington uzun zamandır Türkiye'yi bu planından vazgeçmeye zorluyor.

Temsilciler Meclisi, bu ay çıkardığı bir yasa tasarısıyla F-35'lerin Türkiye'ye teslimini engellemeye çalıştı.

Senato'nun tasarısı ayrıca ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir Uzay Gücü kurulmasını öngörüyor.

Suriye'deki kamplarda tutulan eski IŞİD militanları ve destekçileriyle ilgili sorunlarla ilgilenmek üzere de bir özel temsilcilik oluşturulması planlanıyor.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:29 
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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