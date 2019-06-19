400 ve F-35 krizi - Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yönelik üç yaptırım paketi seçeneği...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim alması durumunda yürürlüğe koymak üzere üç yaptırım paketi üzerinde durduğu ifade edildi.

ABD merkezli basın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında görüşmelerin sürdüğü, üzerinde durulan en sert yaptırım paketi seçeneğinin Türkiye ekonomisini zora sokacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Şu ana kadar en geniş desteği alan seçeneğin ise Türkiye'nin stratejik savunma sanayii şirketlerinin 'ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası' (CAATSA) kapsamında yaptırıma tabi tutulması olduğu ifade ediliyor.

CAATSA nedir?

CAATSA, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası"nın İngilizce kısaltması. 2017'de Kongre'nin onayladığı yasa Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye son dönemlerde uygulanan yaptırımların yolunu açmıştı. Eylül 2018'de ise ilk kez Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu'nun Cihaz Geliştirme Departmanı'na karşı CAATSA altında dolaylı yaptırım uygulandı.

Savunma sanayii şirketlerine yönelik CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi durumunda bu şirketlerin ABD finans sistemine erişimi engellenebilecek ya da şirketlerin ABD'li firmalarla iş yapması, ABD'den ara malı, parça alması önlenebilecek.

Bloomberg haberinde, söz konusu yaptırım seçeneklerinin Ankara'nın S-400'leri teslim alması halinde Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulması kararından bağımsız olduğu da vurgulanıyor.

Türkiye ve Rusya'dan yetkililerin yaptığı açıklamalarda S-400'lerin teslimatının Temmuz ayı içerisinde gerçekleşeceği ifade ediliyordu.

Son olarak ABD'nin görevden ayrılacağını açıklayan Savunma Bakanı vekili Patrick Shanahan, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bir mektup yazmış ve S-400'lerin teslim alınması durumunda yaptırım konusunun gündeme geleceği uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'den bu mektuba verilen yanıtta, kullanılan dilin müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı belirtildi.

'Trump kararını vermeden önce G-20'yi bekleyecek'

Bloomberg haberinde Trump yönetiminin yaptırım seçenekleri üzerindeki çalışmalarının iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli gerildiği konusunda bir sinyal verdiği yorumu da yer alıyor.

Haberde, "Yetkililer yaptırımların Temmuz ayından itibaren yürürlüğe konabileceğini düşünüyor" deniyor.

Ancak Trump'ın bu ay sonunda Japonya'da düzenlenecek olan G-20 zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden bir karar verme konusunda temkinli davrandığı da haberde vurgulanıyor.