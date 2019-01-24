Son Dakika Haberleri: 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi, 233 Milyon TL'ye Yapılacak

400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi, 233 Milyon TL'ye Yapılacak

47 dakika önce

YALOVA Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı.

400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi, 233 Milyon TL'ye Yapılacak, System.String[]
YALOVA  Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı. 400 yataklı hastane, 233 milyon liraya mal olacak.

Yalovalılar'ın uzun süredir beklediği devlet hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatı ile tasarruf tedbirleri dışına alınarak ihaleye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen 'Yalova 400 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi' ihalesinde en iyi teklifi 233 milyon TL ile Tetiş Yapı ve MYS Yol Yapı ortaklığı verdi. Önümüzdeki günlerde temelinin atılması beklenen Yalova Devlet Hastanesi bünyesinde 2 bin kişi istihdam edilecek. 200 bin metrekare arsada, 400 yataklı, 524 deprem izolatörlü güvenli bina, 80 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede; bin araçlık otopark, 4 cepheden 14 giriş, 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVC birimleri, yanık ünitesi, onkoloji hizmet birimi, anaokulu ve kreş bulunuyor.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Yalova, Ekonomi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil: Kitap Geliriyle Köy Okullarına Mustafa Kemal Çocuk Serisini Dağıtacağız Mahsun Kırmızıgül'ün Annesini Soyan 3 Türkmenin, 15'er Yıla Kadar Hapsi İstendi

Bakan Selçuk Açıkladı! Bilişim Sektöründe İşbaşı Eğitim Ödemesi 85 TL'ye Çıkarıldı Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:01:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi, 233 Milyon TL'ye Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]