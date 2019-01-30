400 Yıldır Hiç Değişmeyen Tarikat - Amişler
1 saat önce
Merhaba ben Engin, 1600lü yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan Amişler bugün Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşıyorlar.
Merhaba ben Engin, 1600lü yıllarda Avrupa
'da ortaya çıkan Amişler bugün Amerika
başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşıyorlar. Giyimleri ve tarzları ortaya çıktıkları dönemden beri hiç değişmedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:12 Kaynak: Youtube
ABD'nin Tanımadığı Maduro Hakkında Dikkat Çeken Analiz
Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin!
Trump Yönetimi, Venezuela'ya Karşı Ekonomik Savaş Başlattı
Nike'ın Kullandığı Logoya Müslümanlardan Tepki Yağdı