Son Dakika Haberleri: 400 Yıldır Hiç Değişmeyen Tarikat - Amişler

400 Yıldır Hiç Değişmeyen Tarikat - Amişler

1 saat önce

Merhaba ben Engin, 1600lü yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan Amişler bugün Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşıyorlar.

Merhaba ben Engin, 1600lü yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan Amişler bugün Amerika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşıyorlar. Giyimleri ve tarzları ortaya çıktıkları dönemden beri hiç değişmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:12 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Genel
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