400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi - Son Dakika

400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki 400 yıllık ahşap caminin tavan ve zemininde çökmeler meydana geldi.

400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi, System.String[]

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki 400 yıllık ahşap caminin tavan ve zemininde çökmeler meydana geldi. Mahalleli, asırlık caminin restore edilip, koruma altına alınmasını talep etti.

Tekkeköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan ve kullanılmayan tarihi ahşap caminin zamanla aksamlarında çürümeler oluştu. Yaklaşık 400 yıl önce Osmanlı döneminde yapıldığı belirtilen ve yapımında bazı bölümlerinde çivi kullanılmaması için kurt boğazı tekniği uygulanan caminin çatısı ve zemininde zamanla çökmeler oluştu. Asırlık caminin restore edilmesi gerektiğini ifade eden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı İlkay Çakmak ve Balcalı Mahallesi Muhtarı Halil Eskibaş, camiyi onarmak istediklerini ancak tarihi bir yapı olduğu için dokunamadıklarını belirtti. Mahalleli, asırlık caminin restore edilip, koruma altına alınmasını talep etti.

'İZİN VERSELER TADİLATINI KENDİMİZ YAPABİLİRİZ'Camiyi restore ettirmek istediklerini ifaden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı İlkay Çakmak, "Mal sahibi olarak hazineye kayıtlı dendi, o nedenle bazı sıkıntılar oldu. Bu yapılar tarihi oldukları için biz de herhangi bir müdahalede bulunamıyoruz. Mahallemiz, 1990 yılında Balcalı Mahallesi'nden ayrıldı ve Güzelyurt Mahallesi olduk. Herkes Balcalı cami olarak bilir. Bu ahşap cami, mahallemizin en eski camisidir. Çocukluğumuzda, bu camide namaz kılmaya başladık. Burada son namazı yaklaşık 35 sene önce kıldık. 1990'lı yıllarda da köy büyükleri toplanarak, diğer camiyi yaptırdı. O cami yapılınca burası atıl bir şekilde kaldı. Balcalı ve Güzelyurt sakinleri, bu caminin restore edilmesini istiyor. Ama bugüne kadar yetkililerden alabildiğimiz net bir cevap yok. Devlet büyüklerimizden bu tarihi camiyi yeniden faaliyete geçirmek için yardım bekliyoruz. İçerisi tarih kokuyor. Dedelerimizin, büyüklerimizin anıları var. Bize izin verseler tadilatını kendimiz bile yapabiliriz" dedi.MÜRACAATTA BULUNDULARAğabeyinin 1973 yılında asırlık camide fahri imamlık yaptığını ifade eden Balcalı Mahallesi Muhtarı Halil Eskibaş, "Benim çocukluğum da bu camide geçti, mahallemizin tek camisiydi. Camiyle ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne müracaat ettik. Oradan bana bir yazı gönderildi ve caminin onarılacağı belirtildi. Bizden de değişiklik yapılmaması talebinde bulunuldu. Bizim yetkimiz olmadığı için hiçbir değişiklik yapmadık. Caminin çatısı çöktü, içerisi çürüdü. Mahalle sakinleri de caminin tarihi özelliği bozulmadan yapılmasını istiyor" diye konuştu.

400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi
400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi

Güzelyurt Mahallesi, Güzelyurt, Tekkeköy, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 400 yıllık ahşap camiye restorasyon talebi - Son Dakika

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