400 yıllık anıt ağaçta özel ekip çalışma başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 400 yıllık anıt ağaçta özel ekip çalışma başlattı - Son Dakika

400 yıllık anıt ağaçta özel ekip çalışma başlattı

6 saat önce

Adıyaman'da 400 yıllık anıt çınar ağacının bakım ve onarım çalışmaları İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından başlatıldı.

400 yıllık anıt ağaçta özel ekip çalışma başlattı, System.String[]

Adıyaman'da 400 yıllık anıt çınar ağacının bakım ve onarım çalışmaları İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından başlatıldı.


Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun, halk arasında 'Çınarlı Cami' olarak bilinen Eskisaray Camii'nin avlusundaki 400 yıllık anıt ağacın çürüdüğü ve devrilme riskine karşı kesilmesi yönünde verdiği kararın onaylanmamasının ardından anıt çınar ağacıyla ilgili çalışma başlatıldı. Komisyonun kararını onaylamayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, anıt çınar ağacının kurtarılması için harekete geçti.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen özel ekip, anıt çınar ağacının dallarını ilk olarak budadı. Rüzgarın etkisiyle dalların ağacın sağlam kısımlarını devirebileceği ihtimaline karşı budama yapıldı. Ekipler daha sonra ağacın çürük kısmını sağlam kısmından ayırdı. Ekiplerin daha sonra budanan kısımlara aşı macunu süreceği öğrenildi. Ağacın katranlama işinin ise yaz aylarında yapılacağı ifade edildi.


Anıt ağacın kesileceği ile ilgili İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında çeşitli sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaparak alınan karara tepki göstermişti. Gösterilen tepkiler üzerine Bakanlık konuya duyarlılık gösterip, ağacın kesilmesiyle ilgili komisyon kararını onaylamamıştı. - ADIYAMAN

İstanbul, Adıyaman, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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