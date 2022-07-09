400 yıllık bayramlaşma zinciri - Son Dakika
Üye Girişi

400 yıllık bayramlaşma zinciri

09.07.2022 16:32
400 yıllık bayramlaşma zinciri

Denizli'nin Çameli ilçesinde bayram namazı sonrasında yüzlerce kişi bayramlaşmak için insan zinciri oluşturdu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bayram namazı sonrasında yüzlerce kişi bayramlaşmak için insan zinciri oluşturdu.

Çameli ilçesinin merkez ve kırsal mahallelerinde kılınan bayram namazı sonrası, yüzlerce yıllık gelenek yeniden yaşatıldı. Cami çıkışı mahalle meydanında toplanan cemaat, metrelerce uzayan insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Akpınar Mahallesinde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Köy camisinde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında cami önünde meydanında bir araya geldi. Mahalle kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası adeti gerçekleştirildi. Önce mahallenin büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm mahalle halkı bir araya gelerek bayramlaştı.

Gelenek hakkında bilgi veren mahalle sakini Ali Demir, "Bayramlaşmada geleneksel olarak her sene Bayram Halkası oluşturulur. Yüzyıllardır bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir gelenek Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız" dedi.

(Mehmet Barlas/İHA)

YORUMLAR
500
Hırdavat malzemeleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı Hırdavat malzemeleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Denizli, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 400 yıllık bayramlaşma zinciri - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:02 Acil servisteki onlarca hastaya bakmayı kabul etmeyip kaçan doktorun görüntüsü tepki topladı
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 16:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: 400 yıllık bayramlaşma zinciri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement