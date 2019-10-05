Son Dakika Haberleri: 400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı
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400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı

1 saat önce

Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, belediye tarafından işletilen tesislerde şişelenerek iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı, System.String[]

Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, belediye tarafından işletilen tesislerde şişelenerek iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Orta Doğu, Avrupa, Saray, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:21 
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