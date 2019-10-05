400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı
1 saat önce
Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, belediye tarafından işletilen tesislerde şişelenerek iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.
Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, belediye tarafından işletilen tesislerde şişelenerek iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:21
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