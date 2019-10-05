400 yıllık içme suyu dünyaya açıldı

Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde adı şairlerin mısralarıyla taşlara kazınan, saray ve konaklarda içilen Çenesuyu, belediye tarafından işletilen tesislerde şişelenerek iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.