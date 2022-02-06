400 YILLIK KUYULARINI YAZIN SOĞUK SU İÇMEK İÇİN KARLA DOLDURDULAR - Son Dakika

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde 400 yıllık geçmişe sahip yaklaşık 300 kuyu, yazın soğuk su içebilmek için Erciyes Dağı'nın eteklerinden getirilen karlar ile dolduruldu. Evinin bahçesindeki kuyuyu karla dolduran Mahmut Gengeç, "Her yıl olduğu gibi atalarımızdan öğrendiğimiz kuyulara kar basma geleneğini bu yıl da sürdürüyoruz. Yazın sıcak havalarda kuyularda bulunan kar sularını tüketiriz. Bu geleneği bizden sonraki nesillerimizde yaşatacak" dedi.

Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaklaşık 400 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bin 200 kuyudan yaklaşık 300'ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, bu yıl da dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip, kuyulara bastı. Bölgede kuyuların büyük bölümü kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı. Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su kovalarla çekilip içiliyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor. Evinin bahçesindeki kuyuyu karla dolduran Mahmut Gengeç (62), "Her sene olduğu gibi bu yılda gelenek değişmedi. Her yıl olduğu gibi atalarımızdan öğrendiğimiz kuyulara kar basma geleneğini bu yıl da sürdürüyoruz. Bu yıl ilçe merkezine çok kar yağdı. Bizde bu karları kuyularımıza dolduruyoruz. Önceki yıllarda çok fazla kar olmadığı için karı Erciyes'ten getiriyorduk. Bu geleneği ailemle sürdürmeye devam ediyorum. 55 yıldır dedemden ve babamdan öğrendiğim bu geleneği yerine getiriyorum" diye konuştu.

'SICAK HAVALARDA KUYULARDA BULUNAN SULARI TÜKETİRİZ'

Geçmişten bu yana öğrendikleri geleneği sürdürdüklerini kaydeden Gengeç, "Önceden doldurduğumuz kar ile su ihtiyaçlarımızı karşılardık. Eskiden Hacılar ilçesinde su yoktu. Su 1970'li yıllarda Hacılar ilçesine geldi. İlçeye su geldiğinde kuyulara fazla ihtiyaç duyulmadı. Ancak, yine de ilçemizde çok sayıda kar kuyusu bulunur. Yazın sıcak havalardan kuyularda bulunan kar sularını tüketiriz. Çay suyu ve içme suyu olarak kullanırız. Çocuklarımız ve torunlarımız öğrensin diye onlara da kuyuya kar basmayı gösteriyoruz. Bu geleneği bizden sonraki nesillerimizde yaşatacak. Kuyularda kasım ayının sonuna kadar kar bulunur. Hatta koronavirüs olan hastaların yakınları bizden kar alıp hastasına götürdü" ifadelerini kullandı.