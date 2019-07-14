Son Dakika Haberleri: 400 yıllık mahallede üretici kadın şenliği yapıldı
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400 yıllık mahallede üretici kadın şenliği yapıldı

4 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' etkinliklerinin 5'ncisi Tarsus ve Çamlıyayla'nın en güzel mahallerinden olan ve tarihi 400 yıl öncesine dayanan Darıpınarı ve Kurtçukuru'nda yapıldı.

400 yıllık mahallede üretici kadın şenliği yapıldı, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Kırsal Mahalle Buluşmaları' etkinliklerinin 5'ncisi Tarsus ve Çamlıyayla'nın en güzel mahallerinden olan ve tarihi 400 yıl öncesine dayanan Darıpınarı ve Kurtçukuru'nda yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, etkinlik kapsamında üretici kadınların açtığı tezgahları tek tek gezerken, eşi Meral Seçer, 'Kırsal Mahalle Buluşmaları'na katılanlarla sohbet etti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunu bir genç kızı dinleyen Seçer, şiirleri çok sevdiğini ifade eden genç kıza "Ne mutlu sana doğa ile şiiri buluşturuyorsun" dedi.

"15 günde bir köylerde gidiyoruz"

Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından düzenlenen kırsal buluşmaya katılıp köylülerin el emeği göz nuru ürünlerini alarak, onlara destek veren Gülizar Gök, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer sayesinde Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu'nun düzenlemiş olduğu proje ile 15 günde bir köylere gidiyoruz. Köylerde kadınların ve çocukların yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünlerden alarak, her yönüyle köyde yaşayan kadın ve çocuklara katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN
Çamlıyayla, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
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