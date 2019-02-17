400 Yıllık Süslemeler Yeniden Kubbede...sultan Iı. Beyazıd Camii Havadan Görüntülendi
1 saat önce
400 yıllık süslemeler yeniden kubbede.
400 yıllık süslemeler yeniden kubbede...Sultan II. Beyazıd Camii havadan görüntülendi
AMASYA - Amasya
'da bulunan 533 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi'nin 1939 yılındaki depremde yıkılan kubbesinde yer alan 400 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal kalem işi süslemelerin birebir benzerleri yeniden kubbesine işlendi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2,5 yıl önce külliye genelinde başlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarında caminin kubbesine el atılacağı sırada arşivlerden çıkan 1952 yılında çekilmiş fotoğraflarda görülen nadide süslemelerin tekrardan tarihi ibadethanenin kubbesini şekillendirmesi için proje süresi uzatıldı. 1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesindeki çalışmayla yaklaşık 400 yıllık nadide süslemeler aralarında kadın nakkaşlarında olduğu ustaların elinden yeniden hayat buldu. Hummalı çalışmalar sonucu restorasyon tamamlandı.
Tadilatın arşivden çıkan fotoğrafların doğrultusunda ilerlediğini ve aynı süslemelerin yeniden hayat bulduğunu belirten Amasya Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, "Süslemeler döneminin süslemenin, tezinatın hangi seviyelerde olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle orjinal hallerinin yaşaması bu camiyi inşa eden, yapan insanlarında muradıdır" dedi.
Tarihi cami Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un da katılması beklenen program sonrasında yeniden ibadete açılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:09 Kaynak: İHA
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