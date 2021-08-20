4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.
43 farklı tematik alandan* 10. 187 okulumuzun sunmuş olduğu 180. 969 alt proje, alanında uzman akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 5. 339 okulumuzdan yüzbinlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu 96. 776 alt proje destek almaya hak kazandı.
Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz.
Bir kez daha başvuru sürecinde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Desteklenen Projelerin Listesi için tıklayınız.
4006 Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://bilimiz. tubitak. gov. tr ve http://tubitak. gov. tr/4006 sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
*Tematik Alt Proje Alanları
Aile İçi İletişim
Ekolojik Denge
Nesnelerin İnterneti
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Finansal Okuryazarlık
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
Algoritma/Mantıksal Tasarım
Genetik ve Biyoteknoloji
Robotik ve Kodlama
Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
Giyilebilir Teknolojiler
Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Bilim İletişimi
Göç ve Uyum
Siber Güvenlik
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Görsel ve İşitsel Sanatlar
STEAM
Biyoçeşitlilik
Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri
Su Okuryazarlığı
Biyotaklit
Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sürdürülebilir Kalkınma
Büyük Veri ve Veri Madenciliği
Havacılık ve Uzay
Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
Değerler Eğitimi
İnsan Hakları ve Demokrasi
Uzaktan Eğitim
Dijital Dönüşüm
Kültürel Miras
Yapay Zeka
Dil ve Edebiyat
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Yenilenebilir Enerji
Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
Medya Okuryazarlığı
Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
Milli Teknoloji Hamlesi
Son Dakika › Toplum › 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika