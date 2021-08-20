4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika
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4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı!

20.08.2021 19:40

2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

2020-2021 Çağrı Dönemi 9. Bilim Fuarları başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

43 farklı tematik alandan* 10. 187 okulumuzun sunmuş olduğu 180. 969 alt proje, alanında uzman akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz tarafından değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 81 ilimizde yer alan 5. 339 okulumuzdan yüzbinlerce ortaokul ve lise öğrencimizin hazırlamış olduğu 96. 776 alt proje destek almaya hak kazandı.

Genç bilim insanlarımızı tebrik ediyor, hem bugün hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyoruz.

Bir kez daha başvuru sürecinde emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Desteklenen Projelerin Listesi için tıklayınız.

4006 Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://bilimiz. tubitak. gov. tr ve http://tubitak. gov. tr/4006 sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

*Tematik Alt Proje Alanları

Aile İçi İletişim

Ekolojik Denge

Nesnelerin İnterneti

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Finansal Okuryazarlık

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Algoritma/Mantıksal Tasarım

Genetik ve Biyoteknoloji

Robotik ve Kodlama

Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

Sağlıklı Yaşam ve Beslenme

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Giyilebilir Teknolojiler

Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Bilim İletişimi

Göç ve Uyum

Siber Güvenlik

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Görsel ve İşitsel Sanatlar

STEAM

Biyoçeşitlilik

Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri

Su Okuryazarlığı

Biyotaklit

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Sürdürülebilir Kalkınma

Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Havacılık ve Uzay

Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri

Değerler Eğitimi

İnsan Hakları ve Demokrasi

Uzaktan Eğitim

Dijital Dönüşüm

Kültürel Miras

Yapay Zeka

Dil ve Edebiyat

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Yenilenebilir Enerji

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Medya Okuryazarlığı

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar

Milli Teknoloji Hamlesi

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika
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