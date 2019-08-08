403 mülki idare amirinin görev yeri değişti
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:53
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