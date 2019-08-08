Son Dakika Haberleri: 403 mülki idare amirinin görev yeri değişti
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403 mülki idare amirinin görev yeri değişti

59 dakika önce

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

403 mülki idare amirinin görev yeri değişti, System.String[]
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:53 
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