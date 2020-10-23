Kars polisi 405 bin kişi dolandırılmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

Kars polisi 405 bin kişi dolandırılmaktan son anda kurtardı

405 bin kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerine ulaşmışlar

Adliye'ye sevk edilen dolandırıcılık çetesinden 14 kişi tutuklandı

KARS - Kars polisi, Türkiye genelinde 405 bin kişiyi dolandırılmaktan son anda kurtardı. Suç çetesinin 405 bin kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı öğrenildi.

Kurdukları merdiven altı çağrı merkeziyle kendilerini banka personeli olarak tanıtan 1 yıl içinde 14 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesinden 14 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanan suç çetesinin toplam 405 bin kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerine ulaştığı ortaya çıktı.

Suç çetesinin kullandığı bilgisayarlarda yapılanan incelemede, 238 bin kişinin kimlik ve 167 bin kişinin kredi kartı bilgisine ulaşıldı. Kars polisi son anda toplam 405 bin kişinin mağdur olmasını da engellemiş oldu.

Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve Adliye'ye sevk edilen 30 kişiden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.