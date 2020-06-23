408 kök Hint keneviri ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

408 kök Hint keneviri ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 408 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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