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81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi - Son Dakika

81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi

09.09.2021 08:56

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda denetlenen 56 bin 783 okul servis aracından eksikliği tespit edilen 486'sı trafikten menedildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda denetlenen 56 bin 783 okul servis aracından eksikliği tespit edilen 486'sı trafikten menedildi. Uygulamada 6'sı FETÖ/PDY üyesi olmak üzere aranan 996 kişi de yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde dün eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada ayrıca okul servis araçları ve personeli de denetlendi.

56 BİN 783 OKUL SERVİS ARACI DENETLENDİÜlke genelinde eş zamanlı olarak 12 bin 251 karma ekip ile 41 bin 677 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan uygulamalarda; 56 bin 783 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde 439 'araç muayenesi yaptırmamak', 305 'emniyet kemeri takmamak', 226 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 50 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere toplam 2 bin 441 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 486 okul servis aracı trafikten menedilirken, 15 sürücünün belgesi geri alındı.Başta 26 bin 576'sı okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 41 bin 559 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Bu denetimlerde 60 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.ARANAN 996 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamalarda; 6'sı FETÖ/PDY üyeliği, 24'ü uyuşturucu suçları, 7'si cinsel suçlar, 41'i yaralama, 9'u hırsızlık, 14'ü dolandırıcılık, 111'i tehdit, 8'i hakaret, 18'i kayıp çocuk, 565'sı yoklama kaçağı-bakaya ve 193'ü diğer suçlardan olmak üzere toplam 996 aranan kişi yakalandı. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, kesici- delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 490 paket kaçak sigara, 6 litre kaçak içki, 9 bin 400 doldurulmuş makaron ve 7 bin 140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi
81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 ilde uygulama; 486 okul servis aracı trafikten menedildi - Son Dakika
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