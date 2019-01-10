41 Burda Avm Basın Mensuplarını Kahvaltıda Ağırladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmayan 41 Burda Alışveriş Merkezi yönetimi, basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü unutmayan 41 Burda Alışveriş Merkezi yönetimi, basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı.



41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Alışveriş merkezinde bulunan Simit Sarayı'nda gerçekleşen buluşmaya 41 Burda AVM Müdürü Atilla Akay, 41 Burda Pazarlama Yöneticisi Leyla Bal, Yönetici Asistanı Melek Kahraman ve çok sayıda gazeteci ile basın mensubu katıldı. Kahvaltı öncesinde basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Akay, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun, gazetecilerimiz için önemli olan günler bizler için de önemli, sizlere değer veriyoruz ve sizleri her zaman burada görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



41 Burda AVM yönetimi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Akay, "Kurulduğumuzdan bu yana son bir yılda ciddi gelişim kat ettik. 3'üncü yıla özel İrem Derici konseri, Anadolu Ateşi Kıvılcım ekibi gösterisi olacak. Müşterilerimize çok büyük bir kampanya yapacağız, güzel bir 3'üncü yıl olacak bizim için. 2018'in son çeyreği zor geçti, reklamlar gibi durumlardan bu süreçten basın da etkilendi. 2019'un ikinci çeyreğinde durumu toparlayacağımızı düşünüyorum. 41 Burda olacak 3'üncü yılımız burada değişen markalar olacak. Sözleşmesi bitenlerden çıkanlar ve görüştüğümüz büyük markalar var onları getirmek istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

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