41 Burda Avm'den Depo Dolduran Kampanya
1 saat önce
KOCAELİ(İHA) – 41 Burda AVM, düzenlediği alışveriş kampanyası ile alışveriş yapanlara akaryakıt alımlarında kullanılmak üzere para puan hediye edecek.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:09 Kaynak: İHA
KOCAELİ(İHA) – 41 Burda AVM, düzenlediği alışveriş kampanyası ile alışveriş yapanlara akaryakıt alımlarında kullanılmak üzere para puan hediye edecek.
Esas Gayrimenkul tarafından Kocaeli
'de hizmete açılan 41 Burda AVM, yeni alışveriş kampanyası ile ziyaretçilerine akaryakıt dağıtacak. Kampanya kapsamında 12 – 28 Nisan tarihleri arasında aynı gün içerisinde tek seferde 200 TL alışverişe 20 TL'lik, 400 TL alışverişe 50 TL'lik Shell
Smart Puan hediye edilecek. Ziyaretçiler, akaryakıt alımlarında depolarını, kazandıkları hediye para puanlar ile dolduracak. - KOCAELİ
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