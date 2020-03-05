41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi - Son Dakika

41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi

6 saat önce

41 Burda AVM, 8-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadın Fotoğrafları Sergisi' ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak.

41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi, System.String[]

41 Burda AVM, 8-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadın Fotoğrafları Sergisi' ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak.


41 Burda AVM tüm ziyaretçilerini 08-13 Mart tarihleri arasında AVM'de düzenlenecek Esat Yargıcı'nın Objektifinden Kadın Fotoğrafları Sergisi'nde ağırlayacak. 7 Mart'ta da Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Masterpiece eğitmenleri tarafından 15.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirecek renkli tasarımlarla saksı boyama atölyesiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak. - KOCAELİ

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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