41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi - Son Dakika

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41 Burda AVM'den Dünya Kadınlar Gününe özel fotoğraf sergisi
6 saat önce
41 Burda AVM, 8-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadın Fotoğrafları Sergisi' ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
41 Burda AVM, 8-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kadın Fotoğrafları Sergisi' ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak.
41 Burda AVM tüm ziyaretçilerini 08-13 Mart tarihleri arasında AVM'de düzenlenecek Esat Yargıcı'nın Objektifinden Kadın Fotoğrafları Sergisi'nde ağırlayacak. 7 Mart'ta da Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Masterpiece eğitmenleri tarafından 15.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirecek renkli tasarımlarla saksı boyama atölyesiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayacak. - KOCAELİ
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