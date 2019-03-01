Son Dakika Haberleri: 41 Burda Avm'den Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya

41 Burda Avm'den Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya

2 saat önce

KOCAELİ(İHA) – Dünya Kadınlar Günü'ne özel program hazırlayan 41 Burda AVM, 250 TL harcama yapan kadın müşterilerine 50 TL para kart hediye edecek.

41 Burda Avm'den Kadınlar Günü'ne Özel Kampanya, System.String[]
KOCAELİ(İHA) – Dünya Kadınlar Günü'ne özel program hazırlayan 41 Burda AVM, 250 TL harcama yapan kadın müşterilerine 50 TL para kart hediye edecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Esas Gayrimenkul tarafından hizmete açılan 41 Burda AVM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü özel bir kampanya kutlayacak. Kampanya kapsamında 2- 8 Mart 2019 tarihleri arasında AVM mağazalarından aynı gün içerisinde, tek seferde 250 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde, 50TL'lik Param Classic Kart hediye edilecek. Kadınlar Günü'ne özel, stoklar ile sınırlı kampanyadan her katılımcının 1 kez faydalanabilecek. Param Classic Kart kampanyası ile ziyaretçiler, kişisel bakım, kozmetik, iç giyim, kadın giyim ve aksesuar mağazalarından alışveriş yapabilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Kocaeli, Dünya Kadınlar Günü, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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