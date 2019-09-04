Son Dakika Haberleri: 41 Burda AVM'den 'Kukuli' etkinlikleri
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41 Burda AVM'den 'Kukuli' etkinlikleri

3 saat önce

Kocaeli'de çocukları eğlenceli kativitelerle buluşturan 41 Burda'da sevilen çizgi film karakteri 'Kukuli' sahne alacak.

41 Burda AVM'den 'Kukuli' etkinlikleri, System.String[]

Kocaeli'de çocukları eğlenceli kativitelerle buluşturan 41 Burda'da sevilen çizgi film karakteri 'Kukuli' sahne alacak.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), çocukları, TRT Çocuk kanalında severek izledikleri 'Kukuli' çizgi filminin sevilen şarkılarından oluşan etkinlikler ile karşılayacak. 6 - 7 - 8 Eylül tarihlerinde 41 Burda AVM'de minik ziyaretçiler ile buluşacak olan 'Kukuli' etkinliğinde çocuklar, çok sevdikleri çizgi film karakteri ve birbirinden eğlenceli, öğretici çocuk şarkıları ile keyifli anlar yaşayacak.


41 Burda AVM'de 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde ücretsiz düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Kukuli etkinlikleri, tatilin sonra ermesinden önce çocuklara keyifli anlar yaşatacak. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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