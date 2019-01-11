Son Dakika Haberleri: 41 Burda Avm'den Miniklere Sömestr Sürprizleri

41 Burda Avm'den Miniklere Sömestr Sürprizleri

58 dakika önce

Kocaeli bulunan 41 Burda AVM'yi 18 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında ziyaret edecek minikler, Play-Doh, Transformers etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu bir sömestr geçirecekler.

41 Burda Avm'den Miniklere Sömestr Sürprizleri, System.String[]
Kocaeli bulunan 41 Burda AVM'yi 18 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında ziyaret edecek minikler, Play-Doh, Transformers etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu bir sömestr geçirecekler.

Açıldığı günden itibaren Kocaeli'yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren 41 Burda AVM, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralıyor. 18-19-20 Ocak tarihleri arasında karnesiyle birlikte 41 Burda AVM'yi ziyaret eden minikleri sürpriz hediyeler bekliyor.

41 Burda AVM, 18 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında Transformers ve 29 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Play-Doh etkinliklerine minikleri davet ediyor.

Transformers etkinliğinde farklı bir deneyim yaşayacak minikler, fotoğraf çekiminin yanı sıra oluşturulacak özel alanda robotların muhteşem şovları ve eğlenceli aktiviteleri ile keyifli anlar yaşayacak. Play Doh etkinliğinde ise çocuklar, oyun hamurlarıyla yaptıkları ve hayal dünyalarını yansıttıkları şekilleri 41 Burda AVM sergi alanında ziyaretçilere sunacak.

Minikler, 41 Burda AVM'de sömestr tatiline özel düzenlenen etkililiklerle hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir tatil geçirirken etkinlikler sonrasında gerçekleştirilecek interaktif yarışmalar ile ödül kazanacaklar.

18 Ocak'tan itibaren başlayan tatille birlikte miniklerin tatil heyecanına ortak olan 41 Burda AVM, eğlendirirken öğreten etkinliklerin yanı sıra oyuncak, eğlence ve yeme-içme markalarında minik ziyaretçilerine özel indirimlerle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel
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