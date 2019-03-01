41 Burda Avm'ye Uluslararası 4 Ödül Birden
1 saat önce
Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen MarCom Ödülleri'nde 41 Burda AVM, "Kahve Festivali" projesiyle 4 ödüle layık görüldü.
Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen MarCom Ödülleri'nde 41 Burda AVM, "Kahve Festivali" projesiyle 4 ödüle layık görüldü. Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), merkezi ABD
'nin Dallas
kentinde bulunan ve dünyanın önde gelen pazarlama ve iletişim derneklerinden Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından 2004 yılından bu yana düzenlenen, dünyanın en geniş katılımlı yarışması olarak nitelenen MarCom Ödüllerinde başarısını bir kez daha tescilledi. AMCP tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen MarCom Ödülleri'nde 41 Burda AVM, "Kahve Festivali" projesiyle 2 Platin ve 2 Altın ödüle layık görüldü - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:48 Kaynak: İHA
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