41 Burda'da 300 TL'lik Alışveriş Yapanlar Kamp Sandalyesini Kapıyor

Kocaeli'de bulunan 41 Burda AVM, 300 TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerine kamp sandalyesi hediye ediyor.

Kocaeli'de bulunan 41 Burda AVM, 300 TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerine kamp sandalyesi hediye ediyor.



Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), ziyaretçileri için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yni bir kampanyaya imza atan 41 Burda AVM, ziyaretçilerine kamp sandalyesi hediye ediyor. 1-5 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 41 Burda AVM'deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 300 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, kamp sandalyesinin sahibi oluyor.



Stoklar ile sınırlı, her katılımcının 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. - KOCAELİ

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