41 Burda'da AVM 4. yılını Ceza konseri ile karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 41 Burda'da AVM 4. yılını Ceza konseri ile karşılıyor - Son Dakika

41 Burda'da AVM 4. yılını Ceza konseri ile karşılıyor

6 saat önce

İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, 4. yaşını Ceza konseri ve birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.

41 Burda'da AVM 4. yılını Ceza konseri ile karşılıyor, System.String[]

İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, 4. yaşını Ceza konseri ve birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.


Kocaeli'de vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüren 41 Burda AVM, 4. yaşını Ceza konseri ile kutlayacak. Açılışının dördüncü yılında 41 Burda AVM, ziyaretçilerine rap müziğin sevilen ismi Ceza ile müzik dolu anlar yaşatırken, düzenlenecek etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirme imkanı sunacak. 31 Ocak Cuma saat 19.00'da ziyaretçilerini ünlü sanatçı Ceza konseri ile buluşturacak olan AVM, birbirinden eğlenceli ve sürpriz dolu etkinliklerle 4. yaşını coşkuyla kutlayacak. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
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