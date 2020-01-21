41 Burda'da AVM 4. yılını Ceza konseri ile karşılıyor - Son Dakika

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41 Burda'da AVM 4. yılını Ceza konseri ile karşılıyor
6 saat önce
İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, 4. yaşını Ceza konseri ve birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:48 Kaynak: İHA
İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, 4. yaşını Ceza konseri ve birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.
Kocaeli'de vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüren 41 Burda AVM, 4. yaşını Ceza konseri ile kutlayacak. Açılışının dördüncü yılında 41 Burda AVM, ziyaretçilerine rap müziğin sevilen ismi Ceza ile müzik dolu anlar yaşatırken, düzenlenecek etkinliklerle de eğlenceli vakit geçirme imkanı sunacak. 31 Ocak Cuma saat 19.00'da ziyaretçilerini ünlü sanatçı Ceza konseri ile buluşturacak olan AVM, birbirinden eğlenceli ve sürpriz dolu etkinliklerle 4. yaşını coşkuyla kutlayacak. - KOCAELİ
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