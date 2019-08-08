Son Dakika Haberleri: 41 Burda'da bayram çok tatlı geçecek
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41 Burda'da bayram çok tatlı geçecek

40 dakika önce

41 Burda AVM, bayram tatilinde de minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle ağırlıyor.

41 Burda'da bayram çok tatlı geçecek, System.String[]
41 Burda AVM, bayram tatilinde de minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli etkinliklerle ağırlıyor.

41 Burda AVM, bayram tatili boyunca keyifli etkinlikleri ile minik ziyaretçilerini buluşturarak, eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak.

11, 12, 13, 14 Ağustos tarihlerinde 16.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek şarkıların söylenip oyunların oynanacağı çocuk atölyeleri, palyaço, sosis balon, yüz boyama ve şeker dağıtımı etkinlikleri ile 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini bayramda da eğlenceye davet ediyor.

Kocaeli'nin yaşam ve buluşma merkezi 41 Burda AVM, benzersiz atmosferi, ziyaretçilerine sunduğu eğlenceli ve kültürel etkinlikleri ile daima yeniliklere imza atıyor. - KOCAELİ
Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
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