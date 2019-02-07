41 Burda'da Sevililer Günü'nde Yüzleri Güldürecek Kampanya
35 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM, başlattığı kampanya ile Sevgililer Günü'nde ziyaretçilerine baş başa, romantik bir yemek fırsatı sunuyor.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde bulunan 41 Burda AVM, başlattığı kampanya ile Sevgililer Günü
'nde ziyaretçilerine baş başa, romantik bir yemek fırsatı sunuyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 41 Burda AVM, Sevgililer Günü heyecanını doyasıya yaşatıyor. 11- 14 Şubat
tarihleri arasında 41 Burda AVM'den, aynı gün içerisinde tek seferde 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçiler, Barista Plus ya da Mado
'nun keyifli atmosferinde çift kişilik romantik bir yemek kazanma fırsatını yakalayacaklar.
Sevgililer Günü'nü daha da özel yaşamak ve sevgilisine romantik bir yemek sunmak isteyen ziyaretçiler, 41 Burda AVM'nin Sevgililer Günü'ne özel kampanyası ile unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirme fırsatı bulacak. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:40 Kaynak: İHA
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