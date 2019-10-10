41 Burda'da yarışan kazanıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, televizyondan canlı yayınlanacak "Burda Kazan" yarışması ile ziyaretçilerine sürpriz hediyelere sahip olma şansını sunuyor.



Her Cuma saat 16.00'da 41 Burda AVM'de düzenlenecek "Burda Kazan" yarışması ile yarışmacılar eğlencenin tadını çıkaracak. Yerel bir televizyondan canlı yayınlanacak program kapsamında ziyaretçiler, sürpriz hediyeler kazanma fırsatına da sahip olacak. Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren etnik - rock grubu Yirmi7, sevilen şarkıları ile keyifli ve müzik dolu anlar yaşatacak. - KOCAELİ