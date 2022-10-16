Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçinin üye olduğu Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil'in sendikada köçek oynattığı görüntüler ortaya çıktı.
Hakan Yeşil 4 Ekim'de taban delege seçimlerini kazandıktan sonra sendikaya köçek çağırdı.
Davul ve klarnet eşliğinde önce sendika başkanlık katında köçekle karşılıklı oynayan Hakan Yeşil, BRT Tv'nin haberine göre makam odasında köçek oynattı.
Son Dakika › Güncel › Görüntü maden faciasından tam 11 gün önce çekilmiş! Sendika başkanından köçekli eğlence - Son Dakika