"41 Gence Bisiklet" yarışmasının sonuçları belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen "41 Gence Bisiklet" yarışmasının kazananları belli oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 41 gence bisiklet hediye etti. 19 Mayıs ile alakalı video yarışmasında gönderdikleri videolarla derece yapan 41 genç bisiklet almaya hak kazandı. Kocaeli sınırları içerisinde yaşayan ve korona virüs nedeniyle sosyal ve fiziksel izolasyonu sağlamak amacıyla evlerinde kalan gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerini içeren, amatör ruhla çekilmiş videolar ile yarışmaya katıldı.



Çekilen kısa video ile bayramın etkin bir şekilde kutlanması projenin amacına ulaşmasını sağladı. Bununla birlikte videolarda evde yaşayan gençler ve aile bireyleri birlikte yer alarak renkli görüntüler oluşturdu.Gelen tüm videolar belirlenen bir seçici kurul tarafından değerlendirilip, dereceye girenler belirlendi. Sonuçlar ilan edildikten sonra ise Cansu Erdoğan yaptığı çizim videosuyla yarımada birinci oldu. İkinciliği ise tesbih videosuyla Berna Akın alırken üçüncü ise gölge videosuyla Efecan Alper ve kardeşleri oldu. Yarışmada bisiklet kazanan 41 gence hediyeleri takdim edilecek. - KOCAELİ