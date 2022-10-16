41 GÜN KOMADA KALAN JOKEY SAMET, 18 AY SONRA ATA BİNDİ - Son Dakika
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41 GÜN KOMADA KALAN JOKEY SAMET, 18 AY SONRA ATA BİNDİ

16.10.2022 18:05

ADANA'da geçen yıl hipodromda yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan, 41 gün bilinci kapalı halde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (32), fizik tedaviyle konuşmaya ve yürümeye başladı.

ADANA'da geçen yıl hipodromda yarış sırasında attan düşüp ağır yaralanan, 41 gün bilinci kapalı halde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren jokey Samet Erkuş (32), fizik tedaviyle konuşmaya ve yürümeye başladı. Doktorların tavsiyesiyle jokeyliği bırakan Erkuş, kazadan 18 ay sonra ilk defa ata bindi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda geçen yıl 18 Nisan'da saat 19.00'da yapılan 5'inci koşuda 4 numaralı 'Luminary' isimli atın jokeyi Samet Erkuş, yarışın başlamasından yaklaşık 40 saniye sonra dengesini kaybedip düştü. Özel hastaneye kaldırılan Erkuş'un kafatasında kırıklar belirlendi. Aynı gün ameliyat edilen Erkuş, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kariyeri boyunca 4 bin 843 yarışa çıkan ve 409 birincilik, 424 ikincilik, 439 kez de üçüncülük elde eden Erkuş, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 41 gün sonra gözlerini açtı.

ÇOK SEVDİĞİ JOKEYLİĞİ BIRAKTI

Taburcu edildikten sonra vücut fonksiyonlarını tekrar kazanmak için fizik tedaviye başlayan Erkuş, bir süre sonra konuşmaya ve destekle yürümeye başladı. Erkuş, bu süreçte doktorların tavsiyesi üzerine jokeyliği bıraktığını açıkladı. Tedavisine devam eden Erkuş, günden güne iyileşerek desteksiz yürümeyi başardı. Sağlığına kavuşan Erkuş, soluğu Adana Hipodromu'nda aldı. Buradaki ahırda amcasının atı 'Pekalp' ile buluşan Erkuş, kazadan 18 ay sonra ilk defa ata bindi. Atla gezerken yüzündeki mutluluğu gözlerine yansıyan Erkuş, duygularını DHA'ya anlattı.

'KAZA ANINI HALA HATIRLAMIYORUM'

Erkuş, kazada beyin travması geçirdiği için o anlara dair henüz hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Mesleğini çok sevdiğini fakat sağlığının daha önemli olduğunu vurgulayan Erkuş, 'Atları ve işimi çok seviyordum ama bu kaza beni mesleğimden kopardı. Bugün ata binince çok duygulandım. Atla ilgilenmek, öpmek, sevmek harikaydı. Jokeylik yapmasam da idmanlarda ata binmek istiyorum. Yarışları izliyorum. Atımla ilgilenmeye devam ediyorum. Emekliliğim için heyet raporu aldım. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) onaylamasını bekliyorumö diye konuştu.

'ATLARI HEP ÇOK SEVECEĞİM'

Genç jokeylere tavsiyelerde bulunan Erkuş, 'Atlarla her daim ilgilensinler. Kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Yarış sırasında etraflarını iyi kontrol edip seslere kulak versinler. Mesafeye dikkat etsinler. Ben hayatımda içki, sigara içmedim. Sporla iç içeydim. Böylece direncim arttı. Belki de kazayı bu sayede atlattım. Bundan sonra sık sık idmanlarda at binmeye geleceğim. 10 yaşından beri atların içindeyim. 15 yaşında gittiğim apranti okulunda 43 kişinin arasından birinci oldum. Bir yıl İrlanda'da eğitim aldım. At sahibi oldum. Atları çok sevdim ve hep seveceğimö dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 41 GÜN KOMADA KALAN JOKEY SAMET, 18 AY SONRA ATA BİNDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 41 GÜN KOMADA KALAN JOKEY SAMET, 18 AY SONRA ATA BİNDİ - Son Dakika
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