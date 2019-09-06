Son Dakika Haberleri: 41 ilde 73 bin 779 aday YDS'ye girecek
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41 ilde 73 bin 779 aday YDS'ye girecek

57 dakika önce

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek.

41 ilde 73 bin 779 aday YDS'ye girecek, System.String[]

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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