41 ilde 73 bin 779 aday YDS'ye girecek
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15
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