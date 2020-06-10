Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi. Yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinde sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri tepki çeken Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın elinden valilik görevi alındı.

Zonguldak Vali Erdoğan Bektaş, 17 Nisan 2020 tarihinde düzenlediği basın toplantısında Zonguldak'ta toplam 567 vaka sayısının içinde 137 sağlık çalışanının bulunmasının işleri zorlaştırdığını söylemişti.

"SAĞLIKÇILARIMIZI AĞIRLADIK, ÜCRET ALMADIK"

Bektaş, "Bizim bütün rakamımız 567 iken bu 567 içerisinde maalesef 137 tane sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu yana bütün tedbirler Sağlık Bakanlığı tarafından alınmışken sağlıkçılar hastalarla diyaloglarında kendilerini korudular. Birbirleriyle olan diyaloglarında kendilerini koruyamadılar. Bu konuda en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği bu yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Sağlıkçılarımızı biz misafirhane de misafir ettik, heyetimiz oturdu düşündü, onlardan ücret almadı. Yemeklerinden de ücret almadı" şeklinde konuşmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Vali Erdoğan Bektaş'ın hastane başhekimleri, oda başkanları ve ilgili kamu kurum müdürleriyle toplantı yaparak sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler nedeniyle özür dilediğini açıkladı.