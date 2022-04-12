41. İstanbul Film Festivali'nde gösterilen filmler MUBİ kataloğuna eklenecek - Son Dakika

41. İstanbul Film Festivali'nin "Mayınlı Bölge: Folk Horror" bölümü MUBİ'nin tema sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

MUBİ'den yapılan açıklamaya göre, MUBİ'nin Türkiye dağıtımcısı olduğu 8-19 Nisan'da düzenlenen İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşan filmler, MUBI kataloğuna eklenecek.

Festivalin açılış filmi "Rabiye Kurnaz George W. Bush'a Karşı"nın yanı sıra "Alcarras", "Faya Dayı" ve "Kutu" adlı yapımlar festivalin öne çıkan filmleri arasında yer alırken "Mayınlı Bölge" seçkisinde ise 13 uzun 3 kısa metrajlı film izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Film Festivali seyircileri, festival boyunca "www.mubi.com/istanbul" adresini ziyaret ederek, MUBI'de yer alan tüm filmleri 30 gün boyunca ücretsiz izleyebilir.