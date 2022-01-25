41. İstanbul Film Festivali ulusal yarışma jürisi belli oldu - Son Dakika

"41. İstanbul Film Festivali"nde Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kapsayan filmleri değerlendirecek her jüri belirlendi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından hayata geçirilen festival, 8-19 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yarışma'nın jüri başkanlığını, yönetmen ve senarist Onur Ünlü üstlenirken, oyuncu Demet Evgar, görüntü yönetmeni Barış Özbiçer, sanatçı ve eğitmen İnci Eviner ile yapımcı Marsel Kalvo da jüride yer alacak.

Ulusal Yarışma'da Altın Lale En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 10 dalda ödül verilecek.

Diğer yarışma jürileri de belli oldu

Belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlenen Ulusal Belgesel Yarışması jürisi, yönetmen Kıvılcım Akay, akademisyen ve sinema yazarı Melis Behlil ve yönetmen Yunus Emre Yalçın'dan oluşacak.

Kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciye buluşturmak amacıyla düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması'nın jürisinde, yapımcı Cihan Aslı Filiz, oyuncu Aslı İnandık ve yönetmen Malaz Usta görev alacak.

Yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde ise yönetmen Nisan Dağ, sinema yazarı ve film programcısı Cedric Succivalli ve yapımcı Çağıl Bocut yer alacak.

Yapımı 2021-2022'de tamamlanan filmlerin yer aldığı "Türkiye Sineması" bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.