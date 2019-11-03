41. İstanbul Maratonu başladı
7 saat önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden koşu görüntüsü İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:05 Kaynak: AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden koşu görüntüsü İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.
Türkiye'den ABD'nin terör raporuna sert tepki: ABD'nin hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler