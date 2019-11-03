Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu başladı
Son Dakika Güncel 41. İstanbul Maratonu başladı

41. İstanbul Maratonu başladı

7 saat önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden koşu görüntüsü İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden koşu görüntüsü İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

41. İstanbul Maratonu başladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:05 Kaynak: AA
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