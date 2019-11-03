41. İstanbul Maratonu - detaylar (2)

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"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:21 Kaynak: AA
"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 3 kategoride gerçekleştirilen organizasyonun startını Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Maraton ve 15 kilometrelik çipli koşuya 106 ülkeden 37 bin çipli sporcu, halk koşusuna yaklaşık 100 bin vatandaş katılıyor.
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