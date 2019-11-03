41. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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