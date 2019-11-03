Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel 41. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi

41. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

41. İstanbul Maratonu havadan görüntülendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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