Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu - İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan
Son Dakika Güncel 41. İstanbul Maratonu - İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan

41. İstanbul Maratonu - İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan teşkilat mensuplarıyla Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katıldı.

41. İstanbul Maratonu - İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:59 Kaynak: AA
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