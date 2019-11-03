41. İstanbul Maratonu - İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan
6 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:59 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan teşkilat mensuplarıyla Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katıldı.
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