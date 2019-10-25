Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu kayıtları başladı
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41. İstanbul Maratonu kayıtları başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 3 Kasım Pazar günü "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla düzenlenecek Vodafone 41.

41. İstanbul Maratonu kayıtları başladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 3 Kasım Pazar günü "İstanbul Senin, Durma Koş" sloganıyla düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yanı sıra Halk Koşusu kategorisinde 100 binin üzerinde İstanbullunun da katılması bekleniyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Halk Koşusu kayıtları, 25 Ekim Cuma gününden itibaren, Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi'nde kurulacak stantlardan yapılabilecek.

İstanbulluların her yıl yoğun ilgi göstediği, iki kıta arasında koşu deneyimi sunan tek maraton olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun Halk Koşusu kayıtları kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini de alabilecekler.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu sporcu kayıtları ise 30 Eylül tarihi itibarıyla yoğun talep ve rekor kayıt ile son bulmuştu. Bu tarihe kadar online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için yine Maraton ve Spor Fuarı'nda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkanı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan Sivil Toplum Kuruluşları arasından seçecekleri herhangi bir STK'ya bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:10 Kaynak: AA
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