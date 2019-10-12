41. İstanbul Maratonu'na doğru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu, "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü koşulacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen maratonun basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ile diğer davetliler katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un her alanda en iyi organizasyonları düzenlemeyi hak ettiğini belirterek, "Dünyanın en iyi maratonları arasında yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Katılımcı ve sponsorluk sayılarının gelecek yıl 2 katına çıkmasını diliyorum. 41 yıl önce ortaya konan bu markayı çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un dünyada tarif edilmesi en kolay kent olduğunu aktaran İmamoğlu, "İstanbul her konuda en iyisini hak ediyor. Binlerce yıllık tarihin emaneti. Tüm evrensel değerlerimizle sürece bakıyoruz. Atletizm, sporun en temel branşlarından biri. Atletizme ayrı önem vereceğiz. İstanbul'a, Avrupa şampiyonası standartlarına uygun 3 atletizm pisti kazandırmamız lazım. Bu branşın gelişmesini ve kulüplerin atletizme ilgi duymasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Ülke olarak birçok konuda iyi şeylere simge olmaları gerektiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Türkiyemizin güneyinde yaşanan sorunların bir an önce bitmesini, Suriye ve çevresine barış gelmesini diliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda koşunun barışa büyük bir mesaj vermesini diliyorum. Dünyanın her yerinden insanları maratona katılmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Çintimar: "Türkiye'nin en büyük sivil kitle hareketi"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin en büyük sivil kitle hareketi olduğunu aktardı.

Sporun en hızlı gelişen alanlarının maraton ve yarı maratonlar olduğunu ifade eden Çintimar, "İstanbul Maratonu, 1979'da 96 kişinin köprüyü geçmek için koşarak başladığı, bugün ise yüzbinlerce insanın katıldığı büyük bir organizasyon haline geldi. İstanbul Maratonu, Türkiye'nin en büyük sivil kitle hareketi." şeklinde görüş belirtti.

Son 8 yıldır organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Vodafone'a teşekkür eden Fatih Çintimar, "Maratonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Maratonu'nu daha da büyüterek yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

İzzet Renay Onur: "İstanbul Maratonu, dünyada çok önemli bir yere geldi"

Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur, İstanbul Maratonu'nun dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Maratonda kategori sayısını bu sene 4'ten 3'e düşürdüklerinin altını çizen Onur, "Bu sene 15 ve 10 kilometreyi birleştirdik. Organizasyon, 42, 15 ve 8 kilometre olmak üzere 3 kategoride koşulacak. 9 bin görevli, bin gönüllü olmak üzere toplam 10 bin kişilik bir takımla hizmet vereceğiz. Hedefimiz, altın kategoride düzenlenen maratonu platin kategoriye taşımak. Katılım, çok iyi. Rekor katılım bekliyoruz. Geçen yıl 18 bin koşucunun bitirdiği yarışta şu an 37 bin çip teslim edildi. 10 bin civarında koşucu ile yaklaşık 15 milyon lira bağış toplanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Maratonda kadın koşucu sayısını arttırmayı da hedeflediklerini kaydeden İzzet Renay Onur, "30 Eylül'de online kayıt kontenjanları doldu. 31 Ekim ve 1-2 Kasım'da maratona katılmak isteyenler fuarda kayıt yaptırılabilecek. Halk koşusu kayıtları da 25 Ekim Cuma günü açılacak. Herkesi maratona katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Colman Deegan: "Maratonda bu yıl çocuklar için koşacağız"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise İstanbul Maratonu'nda bu yıl çocuklar için koşacaklarını belirtti.

Sağlıklı yaşama önem verdiklerini vurgulayan Deegan, şunları kaydetti:

"Maraton sponsorluğu bizim için çok kıymetli. İş birliğimiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'a teşekkür ediyoruz. Bu yıl maratonun 41. yaşını kutluyoruz. 'Kırk bir kere maşallah' diyoruz. Maratonu 8 yıldır büyük bir gururla destekliyoruz. Maratonun ardından, yarı maratona da ismimizi verdik. Ayrıca, 10 kilometre hazırlık koşularının da ana sponsoru olduk. Böylece, Spor İstanbul ile yıl boyu kentteki tüm koşu etkinliklerine destek vereceğiz. Maratona katılım, her yıl sponsorluğumuzun da katkısıyla artıyor. Çipli koşucu sayısı 2011'den bu yana yaklaşık 4 kat arttı. Maratonda bu yıl çocuklar için koşacağız. Kodlama eğitimlerimizle çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlayacağız. 'İstanbul sizin' diyoruz. Tüm İstanbulluları 3 Kasım Pazar sabahı maratona bekliyoruz."