Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'na doğru
Son Dakika Ekonomi 41. İstanbul Maratonu'na doğru

41. İstanbul Maratonu'na doğru

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, bağış rekoru bekleniyor.

41. İstanbul Maratonu'na doğru, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda, bağış rekoru bekleniyor.

Sivil toplum kuruluşlarının kaynak sağlayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen organizasyonda, toplam bağış tutarının 15 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen maratonda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 12 milyon 172 bin 597 lira toplanmıştı.

2017 yılına oranla 2018'de yüzde 12 artış gösteren bağış miktarının, bu yıl da benzer bir grafikte seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:51 Kaynak: AA
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