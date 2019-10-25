Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'na doğru
Son Dakika Spor 41. İstanbul Maratonu'na doğru

41. İstanbul Maratonu'na doğru

28 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun halk koşusu kayıtları başladı.

41. İstanbul Maratonu'na doğru, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından "İstanbul senin, durma koş!" sloganıyla 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun halk koşusu kayıtları başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda, halk koşusu kategorisine 100 binin üzerinde İstanbullunun katılması bekleniyor.

Halk Koşusu kayıtları İBB Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi'nde kurulacak stantlardan yapılabilecek.

Maratonun kayıtları, kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini alabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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