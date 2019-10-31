Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'na doğru
Son Dakika Güncel 41. İstanbul Maratonu'na doğru

41. İstanbul Maratonu'na doğru

7 saat önce

Vodafone 41. İstanbul Maratonu kapsamında Maraton ve Spor Fuarı açıldı.

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Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar, 2 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Fuar boyunca katılımcılar, kurulan standlardan göğüs numarası, çip, tişört ve çantalarını temin edebilecek.

Organizasyonda ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratoncular, master kulüpler ile sivil toplum kuruluşları yer alacak. Fuar süresince sahne şovları, seminerler ile çeşitli görsel ve sportif aktiviteler düzenlenecek.

Fuarda, maratonun isim sponsoru Vodafone tarafından katılımcılara kodlama eğitimleri verilecek. Katılımcılar, fuarda sanal gerçeklik gözlükler ile manyetik alan yarışları ve 3 boyutlu koşu deneyimi gibi sporu teknolojik yeniliklerle sunan uygulamaların yanı sıra güç antrenmanları, pota, barfiks, mini golf yarışları ve tırmanma duvarı gibi etkinliklere katılabilecek.

Geç kayıt imkanı

Fuarda, çipli yarışlar ve halk koşusuna geç kayıt imkanı sunulacak.

Belirlenen tarihlerde kadar kayıt işlemini gerçekleştiremeyenler için fuarda sınırlı kontenjan ile geç kayıt imkanı sunuluyor.

Sporcular, fuarda yer alan sivil toplum kuruluşları arasından seçecekleri herhangi birine bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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