41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.
7 saat önce
41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:28 Kaynak: AA
41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.
Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü! Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu Enes Ünal attı, Valladolid kazandı!