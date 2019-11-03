Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika Spor 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı

41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı

6 saat önce

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.

41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı, System.String[]

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratona, atletlere tempo veren "tavşan atlet" olarak başlayan Kibet, yarışı birincilikle tamamladı.

Parkuru 2.09.44'lük derecesiyle birinci bitiren Kibet, parkur rekorunun da yeni sahibi oldu. Bundan önceki rekor 2 saat 9 dakika 57 saniyelik derecesiyle geçen yılın kazananı Kenyalı Felix Kimutai'ye aitti.

Maratonda 2.09.57'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Yitayal Atnafu Zerihun ikinci, 2.10.09'luk zamanıyla Kenyalı sporcu Peter Kwemoi Ndorobo üçüncü oldu.

Türkiye adına en iyi dereceyi yarışı 6. sırada tamamlayan Polat Kemboi Arıkan, 2.12.57'lik zamanıyla elde etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu Enes Ünal attı, Valladolid kazandı! Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]