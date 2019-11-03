Son Dakika Haberleri: 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika Güncel 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı

41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı

7 saat önce

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı.

41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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